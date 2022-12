Die FSV Oberndorf/ Mostviertel thront in der 2. Futsal Liga Ost weiterhin an der Tabellenspitze. Die im Vorjahr gegründete Mannschaft erlebt einen steilen Aufschwung.

Verzeichnete die Truppe von Spielertrainer Rainer Hudler in der Vorsaison nach zwölf Spielen zehn Punkte, haben sie die Zähler in der neuen Saison bereits nach vier Partien. Ursachen? Erstens haben die Kicker aus dem Vorjahr gelernt. Vor allem in der Defensive zeigte sich das Team stark verbessert. Zudem ist sicher nicht von Nachteil, dass bisher alle Partien in der heimischen Halle in Oberndorf waren. Ein weiterer Punkt ist die Kaderstärke. Zahlreiche Kicker schnüren ihre Schuhe bei Purgstall, Wieselburg, Ybbs oder Oberndorf. Daran hakt es aber am Ende auch mit einem Aufstieg in die Bundesliga. Denn spätestens ab der Vorbereitung haben die Stammvereine wieder Vorrang. Somit ist Futsal immerhin eine willkommene Abwechslung zum Ligaalltag.