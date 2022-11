Wird ein zähes Ringen

Für viele Betriebe und ihre Beschäftigten in der Region steht eine Weichenstellung bevor. Die Kollektivvertragsverhandlungen der Metaller gehen am Donnerstag in die vierte Runde. Noch sind Forderung und Angebot weit voneinander entfernt: Die Gewerkschafter wollen 10,6 Prozent mehr Lohn, die Arbeitgeber bieten bisher nur 4,1 Prozent.

Mehr als 400 Betriebsversammlungen mit vorsorglichen Streikbeschlüssen gab es daher in den vergangenen Tagen. Die Kampfbereitschaft in der Belegschaft ist vorhanden. Ein starkes Druckmittel. Warnstreiks haben auch im Vorjahr den verfahrenen Karren wieder ins Rollen gebracht.

Beide Seiten sind angespannt, wissen um die generelle Problematik von explodierenden Energiekosten und rasant steigender Inflation. Das trifft beide. Die Verhandler müssen sich jedenfalls auf intensive Tage einstellen, denn gestreikt wird frühestens ab Montag.