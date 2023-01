So bitter die Niederlage beim Nachtragsspiel im November in Eggenburg auch war, für Purgstall muss es weitergehen. Zwar wird der Meistertitel und damit verbundene Aufstieg in die 1. Landesliga in dieser Saison schwer, bleibt aber das langfristige Ziel.

Und das kurzfristige Ziel? Eine Platzierung in den Top-Fünf. Dieses Ziel kann durchaus erreicht werden. Mit den beiden Titeln bei den Hallenmasters in Ybbs und Amstetten zeigte Purgstall auf und holte sich Selbstvertrauen.

Um in den Top-Fünf die Saison zu beenden muss die SVg dieses Selbstvertrauen auch in die Liga mitnehmen. Dort darf man sich dann Ausrutscher, wie in Eggenburg, nicht erlauben.

Dazu könnte Purg stall das berühmte Zünglein an der Waage im Meisterkampf sein. Denn die großen Derbys gegen Wieselburg und Ybbs sowie das Topspiel gegen St. Peter werden im Meisterkampf eine gewichtige Rolle spielen.