Steinakirchen: Viel Verständnis nach Rücktrittsankündigung

Mit seiner Ankündigung, dass er im Herbst seine Ämter als ÖVP-Parteivorsitzender und Bürgermeister von Steinakirchen zurücklegen werde, hatte Wolfgang Pöhacker in der Vorwoche nicht nur seine Parteikollegen im Parteivorstand überrascht. „Diese Ankündigung kam für die meisten total unerwartet. Mich selbst hat er erst wenige Tage zuvor über seinen geplanten Schritt informiert – als eine der wenigen außerhalb seiner Familie. Aber der Schritt ist aus seiner Sicht her durchaus verständlich. Bürgermeister zu sein, ist einfach ein sehr aufregender, aber auch sehr arbeitsintensiver und aufreibender Job, der sich mit Familie und Beruf oft nur schwer über lange Zeit vereinbaren lässt. Noch dazu hat Wolfgang in seiner Amtszeit zahlreiche große Projekte zu bewerkstelligen gehabt“, sagt ÖVP-Vizebürgermeisterin Iris Steindl gegenüber der NÖN.

Sie selbst werde übrigens nicht für das Bürgermeisteramt zur Verfügung stehen. „Das lässt sich bei mir mit meinem Geschäft nicht vereinbaren. Ich bleibe aber gerne Vize, zumindest einmal bis zur Wahl 2025“, sagt Steindl.

Auch für ÖVP-Fraktionsobmann Günter Mondl kam Pöhackers Schritt überraschend, sei aber so zu akzeptieren. Jetzt gelte es, den nahtlosen Übergang in Partei und Gemeinde zu sichern. „Es stehen viele wichtige Projekt an, wir haben aber jetzt ausreichend Zeit, uns in der Partei und danach in der Gemeinde neu aufzustellen, auch in Blickrichtung Gemeinderatswahlen 2025“, betont Mondl und will sich noch nicht zu viel in die Karten blicken lassen. Auch nicht, ob er selbst als Kandidat zur Verfügung stehen würde. „Als Spitzenfunktionär der Partei sollte man immer dazu bereit sein, Verantwortung zu übernhemen, falls dies gefordert ist“, sagt Mondl. Aktuell gelte es aber in den Reihen des ÖVP-Gemeinderats die Kandidaten zu finden, die das Amt aus Eigeninitiative gerne übernehmen würden.

LUST hofft auf rasche Nachfolgelösung

Überraschend kam die Rücktrittsankündigung auch für LUST-Obmann Wolfgang Zuser. Der hofft auf eine schnelle Nachfolgelösung. „Wir hoffen, die ÖVP Steinakirchen findet intern schnell eine Lösung, damit die dringenden und wichtigen Aufgaben der Gemeinde rasch und ordnungsgemäß übergeben werden und ein weiteres oder noch größeres Chaos vermieden wird. Darüber hinaus wäre eine Wiederaufnahme des nach der Wahl abgeschlossenen Arbeitsübereinkommens sehr erfreulich, um nach dem personellen Wechsel wieder gemeinsam konstruktiv an der Zukunft Steinakirchens arbeiten zu können“, betont Zuser.

Pöhacker: „Ist der richtige Schritt“

Übrigens: Bürgermeister Wolfgang Pöhacker selbst fühlt sich durchaus erleichtert, diesen Schritt getan zu haben und hat in den vergangenen Tagen viele persönliche und verständnisvolle Nachrichten und Reaktionen erhalten. „Ich bin überzeugt, es ist für mich die richtige Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Aber nach 20 Jahren Gemeinderatsarbeit, vier davon als Vize und über neun als Bürgermeister muss ich auf meine Familie und mich selbst schauen“, hält Pöhacker nochmals fest.