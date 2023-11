Viele Lacher und viel Applaus für Theaterensemble Gresten

Anna und Alexander Humbold (Sarah Michalko und Herbert Sonnleitner) sind glücklich verheiratet und freuen sich auf das Wochenende. Anna trifft nach vielen Jahren endlich auf ihre beste Freundin Isabell (Sabrina Wurnig) aus Kindheitstagen und möchte mit ihr ein paar entspannte Tage verbringen und in alten Erinnerungen schwelgen. Alexander hingegen hat sich mit seinem Freund Stefan (Walter Salaberger) zum Angeln verabredet – Männerwochenende de luxe, sozusagen, doch dann erwischt Alexander die schwere Form der „Männergrippe“ und es bleibt ihm nichts anderes übrig als sich auf das heimische Sofa zu schleppen und zu leiden. Natürlich steht ihm sein Kumpel dabei mit sämtlichem Verständnis und Rat und Tat zur Seite – schließlich ist mit dieser Krankheit nicht zu spaßen. Schnell wird die Mama (Heidi Siebenhandl) beauftragt, Hühnersuppe zu kochen, und der Hausarzt der Familie (Helga Heigl-Puchebner) konsultiert.

Unter der Regie von Helga Heigl-Puchebner erbringt das Theaterensemble Gresten mit der Komödie „Männergrippe – Lebst du noch oder stirbst du schon“ eine tolle Leistung und das Publikum zum Lachen – sehr zur Freude auch der neuen Obfrau des Theaterensembles Gresten, Bibiane Auer. Am Freitag feierte das Stück in der Kulturschmiede Premiere. Diese Woche hat man noch zwei Mal die Chance, das Stück zu sehen. Am Freitag und Samstag (10./11. November) jeweils um 20 Uhr.

Weiters im Ensemble zu sehen sind Bürgermeister außer Dienst Wolfgang Fahrnberger (Notar Strasser), Raphael Weinmesser (Bestatter Hermann Oberberger) und Carmen Großbichler als dessen Assistentin. Hinter den Kulissen agieren noch Andrea Faschingleitner, Isabella Bratfisch, Herbert Osanger, Herbert Karner und Karl Datzreiter.