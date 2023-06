Aus für Nah Guat Scheibbs - Unternehmen wird liquidiert

Es schien alles gut zu laufen. Trotz des Ende März eingeleiteten Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung über die Nah Guat GmbH, beteuerten alle Seiten inklusive Masseverwalter, dass nichts gegen eine Fortführung des Regionalladens in der Gewerbestraße 1 in Scheibbs sprechen würde. Am kommenden Dienstag sollte die endgültige Tagsatzung am Landesgericht St. Pölten stattfinden, wo die Gläubiger den Sanierungsplan mit einer 20-prozentigen Ausgleichsquote annehmen sollten.

Doch dann kam diese Woche die Wende. „Wir wussten, dass es problematisch wird, wenn jetzt mit Juli die Sonderzahlungen für die Mitarbeiterinnen anstehen, sich die Umsätze nicht enorm steigern und kein frisches Kapital mehr in die Gesellschaft reinkommt. Ich musste daher die Masseunzulänglichkeit feststellen und das Sanierungsverfahren in ein Konkursverfahren umwandeln“, erklärt Masseverwalter Rechtsanwalt Christian Kies. Seit Mittwoch läuft der Abverkauf mit minus 50 Prozent-Angeboten. Mit Ende Juni wird die Gesellschaft liquidiert.

„Wir können so sinnvoll nicht weitermachen. Uns fehlt eine Person, die als Gesellschafter und Geschäftsführer im Laden steht. Es blieb uns keine andere Wahl, als diesen Schritt zu setzen, wobei es uns sehr leid tut, wenn unsere langjährigen Lieferanten und Partner jetzt um gewisse Beträge umfallen. Aber den größten wirtschaftlichen Schaden tragen ohnehin wir als Gesellschafter“, erklärt Walter Reiterlechner gegenüber der NÖN. Neben Reiterlechner sind auch Anton Krenn und Daniel Aigner als Gesellschafter vom Konkurs betroffen. Hauptgläubiger ist laut Masseverwalter Christian Kies die Raiffeisenbank. Die hat allerdings vertraglich geregelte Eigentumsvorbehalte auf das Inventar und die Maschinen.

Die Regale leeren sich schnell. Foto: Christian Eplinger

Reiterlechner glaubt noch immer an die Geschäftsidee, denn man habe gute Produkte und tolle Lieferanten, und sich sechs Jahre lang auch sehr bemüht und gute Umsätze erzielt. „Ich brenne für die Idee, aber so schaffen wir es nicht. Dass wir uns selbst als Geschäftsführer ins Geschäft stellen, dafür fehlt uns einfach die Zeit. Daher haben wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden“, sagt Reiterlechner. Es gäbe auch durchaus Überlegungen für einen Neustart an einem Standort im Zentrum. Aber das ist vorerst noch Zukunftsmusik.

Bis Freitag, 30. Juni, hat der Regionalladen am jetzigen Standort noch geöffnet, sofern noch genug Ware da ist. Denn durch den Abverkauf hat sich der Umsatz schlagartig vervielfacht. „Fast wie zu Weihnachten - und das trotz minus 50 Prozent“, sagt Reiterlechner. Danach beginnt auch der Verkauf des Inventars. Derweilen sucht Vermieter Martin Loschnigg auch nach einem neuen Mieter für die 160 m² Verkaufsfläche. „Die Kündigungsfrist läuft noch länger, aber wir haben uns geeinigt, dass, sollte ein neuer Mieter Interesse bekunden, wir die Übergabe schneller machen können“, erklärt Martin Loschnigg.