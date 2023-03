5/8erl füllten Reinsberger Musium

„5/8erl in Ehr’n“, sechsfache Amadeus Austrian Music Award Gewinner und seit nunmehr 17 Jahren fixer Bestandteil der österreichischen Musikszene gaben ein „Best off“ Konzert und wurden am Ende dafür mit Standing Ovations belohnt. Natürlich durfte auch jener Song nicht fehlen, der Kultstatus erreicht hat. „Siasse Tschik“ erfreute das Publikum ebenso wie „Alaba, How Do You Do“ oder „Vaporizer“.

Typisch 5/8erl: die launige und durchaus zeitkritische Moderation der beiden Sänger Bobby Slivovsky und Max Geier.

