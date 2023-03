Bühne frei für das BORG Scheibbs

Wenn das BORG Scheibbs zum Schulkonzert lädt, weiß man bereits, was einen erwartet: große Talente und eindrucksvolle Auftritte. „Ich freue mich, ein volles Haus hier im Musium begrüßen zu dürfen. Mit großem Stolz kann ich auf das heutige Programm blicken“, zeigte sich Direktor Andreas Schmid erfreut.

Unter dem Motto „All about that BORG“ stellten vergangenen Freitag im Reinsberger Musium aber nicht nur die begabten Musikerinnen und Musiker des BORG Scheibbs ihre Fähigkeiten unter Beweis. Neben Kunstprojekten in Form von kreativen Videos brachten zwei Schülerinnen auch ihre poetischen Texte auf die Bühne.

Und so hielten die 82 mitwirkenden Schülerinnen und Schüler das Versprechen, welches bei den Begrüßungsworten von Lehrerin Juliane Helmel gemacht wurde: „Heute werden Sie das Beste vom Besten sehen, was unsere talentierten Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Bereichen zu bieten haben!“

Von den zahlreich erschienenen Eltern, Freunden und Lehrkräften ernteten die vielfältigen Auftritte tosenden Applaus und Jubelrufe. Am Ende des Abends sorgten die mitreißenden Darbietungen der BORG-Bands für eine volle Tanzfläche.

