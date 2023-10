Chris Stegers Tour ist in vollem Gange. Am Samstag, 4. November, macht der 19-jährige Sänger aus Sankt Martin im Tennengebirge halt in Wieselburg. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und findet in der Messehalle Wieselburg (Halle 9) statt.

Chris Steger begeistert mit seinen Mundartsongs. Mit seinem Song „Zefix“ wurde er als jüngster Preisträger mit dem Amadeus Award ausgezeichnet.

Tickets für sein Konzert sind erhältlich unter oeticket.com.