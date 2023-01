Event in Randegg: „12 Raunächte in Tanz und Ton“

Werbung

Das Performance Ensemble Scal Gala unter der Leitung von Georg Edlinger präsentiert mit zeitgenössischer Musik und einer Tanzperformance sowie einer Lesung von Wolfgang Oberleithner die Raunächte.

Nach altem Glauben stehen die Raunächte außerhalb der Zeit, zwischen Mond- und Sonnenjahr, weswegen die Naturgesetze keine Gültigkeit mehr besitzen. Sie sind Nährboden für allerlei Mythen und Geschichten, die sich um Wahrsagerei, Geister und die Wilde Jagd ranken. In Bauernregeln gefasst sind die Raunächte ausschlaggebend für das Wetter der kommenden zwölf Monate. Jeder Tag steht für ein Ritual sowie einen Blick in die Vergangenheit und die Zukunft des kommenden Jahres.

Die Raunächte werden tänzerisch und musikalisch präsentiert und mit Bildern in die Gegenwart transportiert. Zu den Hauptnächten, im Christentum benannt als Thomasnacht, Heilige Nacht, Silvesternacht und Heilige Drei Könige wird jeweils ein Text vorgetragen, der sich mit dieser mythisch aufgeladenen Zeit auseinandersetzt. Zum Abschluss wird geräuchert und somit am 5. Jänner, dem Ende der Raunächte, in ein neues Jahr gestartet.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.