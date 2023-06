Der Bauhof wird ausgeräumt, die Bühnenbauer sind am Werk, die Licht- und Tontechnik ist in Vorbereitung, die Freiwillige Feuerwehr baut die Schank: „Hard Rock im Bergdorf 2023“. Am Samstag, 1. Juli, ist es wieder soweit. Dann findet beim Bauhof mitten in Puchenstuben diese Open Air-Veranstaltung statt.

Einlass ist ab 19 Uhr. Von 19 bis 20 Uhr ist „Open Stage“. Um 20 Uhr machen die „Rockin´Greywolves“, eine Band aus Puchenstuben, den Anfang, gefolgt von „Salted Sugar“ und den Lokalmatadoren aus Puchenstuben „Sick'n'law“. Den Abschluss macht die Punkrock-Band „Fat Chester“.

„Salted Sugar“ ist eine Band in klassischer 5er-Besetzung: Hermann Fink (Drum & Leadvocals), Franz Leimhofer (Bass), Michael Hülmbauer (Keys), Roland Strasser (Guitar) und Heli Tiefenbacher (Lead-Guitar) haben sich dem Hardrock der 70er-Jahre verschrieben und huldigen mit Coversongs Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, ZZ-Top oder Whitesnake.

Seit 2013 in der Besetzung mit Franz „The Tank“ Rehwald (Vocals & Rhythm Guitar), Wolfgang „The Stone“ Steindl (Lead Guitar), Michael „Schlumpf2 Riedl (Bass) und Richard „Rüscherl“ Pfeffer (Drums) gehören die Lokalmatadore „Sick'n'Flaw“ zum fixen Stamm von „Hardrock im Bergdorf“ und werden auch heuer wieder mit Hit von AC/DC, Guns n'Roses, Kiss, Iron Maiden oder Metallica begeistern.

Den Abschluss machen „Fat Chester“ - eine österreichische Band, mit handgemachtem und hartgekochtem Punkrock.

Der Eintritt beträgt 10 Euro und geht zu 100 Prozent an die Musiker. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Freiwilligen Feuerwehr Puchenstuben. Wer nach der After-Show Party nicht mehr nach Hause fahren möchte, kann sich Liegematte und Schlafsack mitnehmen und im Turnsaal der Volksschule nächtigen. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung „indoor“ im Bauhof statt. Weitere Infos unter www.hardrockimbergdorf.at.