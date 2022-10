Heimspiel für The Voice-Teilnehmer Michael Gallistl

Dabei begleitete ihn seine Band. Georg Zeisenböck spielte Gitarre, Magdalena Kanev war am Schlagzeug, am Klavier und auf der Gitarre zu sehen.

Michael Gallistl überzeugte mit Pop-Balladen wie „You are the Reason“ von Calum Scott. Aber auch flottere Stücke gab der Singersongwriter zum Besten. So sang er „Castle on the Hill“ von Ed Sheeran oder „There’s nothing holding me back“ von Shawn Mendes. Und deutsche Lieder und seine Eigenkomposition „Tell me something“ waren ebenfalls Teil des Programms. Wie bei jedem seiner Auftritte waren die Eltern dabei. Für ein weiteres Familienmitglied war dieses Konzert ein ganz besonderes: Niklas, der Sohn von Michael Gallistl, sah seinen Papa erstmals live auftreten.

