Karin Kienberger und Volksschulkinder sangen im Kultursaal

Im Dezember 2022 hatte Karin Kienberger die Schüler der vierten Klassen im Unterricht besucht, um Einblicke in den Beruf als Musikerin zu geben und mit den Kindern zu singen. Danach wurde ein Zeichenprojekt zum Thema „Freundschaft“ gestartet. „Dabei kam mir die Idee, die Zeichnungen der Kinder für das Musikvideo meines Songs ‘Sche dass es di gibt’ zu verwenden und ein Konzert dazu zu veranstalten”, berichtete Kienberger. Die Zeichnungen der Kinder waren während des Konzerts an den Wänden des Kultursaals zu sehen. Der Kulturverein „Viva la musica” unterstützte die Veranstaltung.

Schüler sangen lustige Lieder

Das Konzert bestand aus zwei Teilen. Im ersten Teil traten die Chöre der Volksschulkinder auf. Den Beginn machten die zweiten Klassen unter der Leitung von Kathrin Mairhofer und Martina Woller, die sich den Namen „The singing stone church kids” gaben. Die Kinder sangen den Kanon „Zwei Schritt nach links”, das Volkslied „Hauns bleib do” und den witzigen Song „Der Frosch im roten Cabrio”. Darauf folgten „Die kunterbunten Kids”, die ebenfalls von Kathrin Mairhofer geleitet wurden. Sie sangen die Lieder „Singen, tanzen, musizieren”, „Waun i zum Taunzn geh” und „Das Lied vom Kratzen”. Der Chor der dritten Klassen, „Die verrückten Noten” unter der Leitung von Martina Woller und Erika Kronsteiner, gab die Lieder „Wia reimt si denn des zsamm”, das ghanaische Volkslied „Obwisana” und „Was muss ein Ritter können” zum Besten. Der Chor der vierten Klassen unter der Leitung von Julia Scheidl und Erika Kronsteiner nannte sich „Sockenrocker” und sang die Lieder „Tzene tzena”, „D’Sau hat an schweinan Kopf” und „Manchmal wohnt ein Monster in mir”.

Die Volksschulkinder sangen lustige Lieder sowie in- und ausländische Volkslieder, zu denen sie auch Choreografien aufführten. Foto: Thomas Lettner

Musikvideo auf YouTube

Nach der Pause gehörte die Bühne Karin Kienberger und ihrer Band. Kienberger sang sozialkritische, heitere Lieder, die beim Publikum großen Anklang fanden. Nach dem Konzert wurde das Musikvideo zu „Sche dass es di gibt” präsentiert. Dieses ist auch auf dem YouTube-Kanal der Sängerin zu sehen. Wer Karin Kienberger selbst einmal live erleben will, hat am 2. Juni im Hofcafé Schloss Wolfpassing (Soloprogramm) und mit Band am 23. September im Ballonwirt Aigner in Wieselburg Gelegenheit dazu.

Karin Kienberger spielte im zweiten Teil anfangs einige Solostücke. Foto: Thomas Lettner

Karin Kienberger trat im zweiten Teil des Konzerts mit ihrer Band auf. Foto: Thomas Lettner

