Konzert Ludwig-Hirsch-Revival im Alten Allegro Scheibbs

Peter Benovic (links) und Alois Senger beeindruckten mit dem Ludwig-Hirsch-Konzert „Dunkelgraue Lieder". Foto: Johann Wickenschnabel

A lois Senger und Peter Benovic spielten am Samstag im Alten Allegro in Scheibbs ein Konzert mit dem Titel „Dunkelgraue Lieder“ – ein Best of von Ludwig-Hirsch-Songs.