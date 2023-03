Musik, Stimmung und Ehrungen in Wieselburg

Die Stadtkapelle Wieselburg mit Obmann Martin Gartner und Kapellmeister Stefan Wippl veranstaltete am Samstag den traditionellen Heimatabend „Klingendes Wieselburg“. Zu Gast war dieses Jahr die „Wieselburger Tanzlmusi“ mit Martin Holzer, Sepp Schagerl, Sepp Leitner, Andreas Niterl und Peter Ebner. Die Tanzlmusi feiert in diesem Jahr auch ihr 30-jähriges Bestehen. Die zahlreichen Besucher freuten sich über ein gemischtes Programm für Jung und Alt und genossen die ausgelassene After-Show-Party im Foyer der Messehalle. Eva Steiner und Sepp Kaiser führten gekonnt durch den Abend.

Auch zahlreiche Ehrungen wurden durchgeführt: Das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Sophia Jackl, Leonhard Scheichelbauer, Josef Pernkopf und Lukas Reiterlehner, jenes in Silber Karoline Pernkopf. Das Ehrenzeichen und die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange trägt ab sofort Josef Kaiser. Martin Holzer erhielt die Ehrennadel in Gold.

Aufgrund seiner jahrelangen Förderung der Stadtkapelle hat diese um die Förderernadel in Silber für Raiba-Direktor Leopold Grubhofer angesucht, welche ebenfalls feierlich vom Ehrenobmann des BAG Scheibbs August Prüller überreicht wurde.

