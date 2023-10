Scheibbser Kammerorchester begeisterte in Reinsberg

Am Samstagabend füllte das Scheibbser Kammerorchester den Kolomanisaal im Stift Melk, am Sonntag das Musium in Reinsberg. Unter dem Titel „Herbstromantik“ präsentierte der 55-köpfige Klangkörper unter der Leitung von Judith McGregor ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Konzertprogramm und erntete minutenlangen Beifall vom Publikum.

Für das heurige Herbstkonzert hatte Judith McGregor drei besondere Stücke ausgewählt. Zuerst waren nur die Streicher an der Reihe und gaben das Stück „Action“ des in Estland lebenden Komponisten Erkki-Sven Tüür zum Besten. Danach folgte der große Auftritt des jungen Scheibbser Violinisten Dominik Fischer, Student an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, der als Solist beim Robert-Schumann-Stück „Konzert für Violine und Orchester in d-Moll“ überaus harmonisch mit dem Kammerorchester agierte. Nach der Pause beeindruckte das Orchester mit der musikalischen Abenteuerreise von Peer Gynt. Der norwegische Komponist Edvard Grieg hat zu dem Versdrama von Henrik Ibsen die Bühnenmusik geschrieben und acht von insgesamt 22 Stücken zu zwei romantischen Suiten zusammengefasst, die das Orchester bravourös darbot.

Vom Bürgermeister bis zu Musikerkollegen

Unter den Gästen im praktisch ausverkauften Musium in Reinsberg – nur vereinzelt waren noch Plätze frei – waren unter anderem auch der Scheibbser Bürgermeister Franz Aigner, Reinsbergs Bürgermeister Franz Faschingleitner, der auch in der Ausschank mitarbeitete, der Scheibbser Vizebürgermeister Martin Luger, Stadtrat Joseph Hofmarcher, Bezirkskapellmeister Andreas Prüller, der langjährige BAG-Bezirksobmann August Prüller sowie Bezirksjugendreferent Siegfried Rabl oder die Musikkollegen Sylvia Kummer und Gerold Hartmann.

Wolfgang Bankl und Georg Breinschmid setzen Klassikherbst fort

Das Konzert des Scheibbser Kammerorchesters war der Auftakt für den Klassikherbst im Kulturdorf Reinsberg. Dieser wird am Samstag, 18. November, mit Kammersänger Wolfgang Bankl und Liedbegleiter Felix Hornbachner und ihrem Programm „Ein Licht tanzt freundlich vor mir her“ fortgesetzt, ehe am Sonntag, 3. Dezember, Georg Breinschmid und das Ensemble „Academia Allegro Vivo“ Mozarts Divertimento in ein neues „Groovertimento“ verwandelt. Karten: 07487/2351102.