Sehr gut besuchter Kammermusikabend im Schloss Weinzierl

„Wir haben heute viel mehr Besucher als in den vergangenen Jahren – und das bei der 25. Jubiläumsauflage dieses Konzerts“, freute sich Bürgermeister Karl Gerstl, der am Freitag gemeinsam mit Kulturreferentin Christa Eppensteiner daher auch über beide Ohren strahlte. Zum bereits 25. Mal hatte die Landgemeinde zu einem Kammermusikabend mit dem Wieselburger Gerold Hartmann, hauptberuflich seit 2002 Internist im Krankenhaus Scheibbs, geladen. Heuer gab es einen Konzertabend für Klavier und Violoncello, denn Hartmann trat gemeinsam mit Christoph Stradner, seines Zeichens Cellist des Altenberg Trio Wien sowie Erster Solocellist der Wiener Symphoniker, auf. Die beiden entführten das Publikum mit Werken von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Edvard Grieg in drei unterschiedliche Stilepochen: Barock, Wiener Klassik und Romantik. Unter den begeisterten Gästen waren unter anderem auch Dechant Daniel Kostrzycki, FJ-Direktor Alois Rosenberger sowie Michaela und Kurt Haas.