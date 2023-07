Simon & Garfunkel-Revival-Band begeisterte in Scheibbs

Nach langen Bemühungen gelang es ihm, die großartige Simon & Garfunkel-Coverband nach Scheibbs zu bekommen. Frontmann, Sänger und Gitarrist Michael Frank, Keyboarder und Bassist Sebastian Fritzlar, der Drummer Ingo Kaiser und Sänger Guido Reuter, der auch an Flöte und Geige erstklassige Qualitäten aufweist, schaffen den Seiltanz aus vollendetem Cover und eigener Interpretation so authentisch, dass das Publikum in einen regelrechten Sog zwischen ihren sehr rhythmischen und den gefühlvollen Nummern gerät. Die Musiker, die in Deutschland die Hallen füllen, begeisterten am Freitagabend das Publikum am Scheibbser Rathausplatz, der die perfekte Kulisse für dieses Musikerlebnis bot. Bei Klassikern wie „Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ und „Mrs. Robinson“ sprang der Funke rasch auf die Menge über. Zahlreiche Besucher riss es von ihren Sitzplätzen, ausgelassen tanzende Fans prägten das Bild. Die Musiker bedankten sich mit einem wahren Hit-Feuerwerk und zeigten sich begeistert vom wunderbaren Ambiente am Scheibbser Rathausplatz. Mit zahlreichen Zugaben ging ein wunderbares Konzert, das sich noch mehr Besucher verdient hätte, zu Ende.

Die Musiker legten sich mächtig ins Zeug. Foto: Hannes Hirtenlehner

Das fachkundige Publikum belohnte die Simon & Garfunkel- Coverband immer wieder mit heftigem, lang anhaltendem Applaus. Foto: Hannes Hirtenlehner