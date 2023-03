Steinakirchen: Mit Musik in den Frühling

Vollbild

Treue zahlt sich aus. Silber gab es für Thomas Berger (25 Jahre) und Gold ging an Johann Leichfried (60 Jahre), Anneliese Hametner (40 Jahre) und Josef Ressl (40 Jahre, von links). Obfrau Andrea Willenpart, Kapellmeister Hannes Leichtfried und Bezirksobmann Werner Pitzl gratulierten. Obfrau Andrea Willenpart (2. Reihe links) und Kapellmeister Hannes Leichtfried (2. Reihe, 4. von links) freuen sich über die Neuzugänge Gabriel Schagerl, Jonathan Höller, Simon Brandl (vorne von links) sowie Andrea Willenpart, Alexander Winterer, Theresa Höllmüller, Raphael Sommer, Verena Leichtfried und Anna Zach. Anita Berger dirigierte das Senior Masters Ensemble. Fast 80 Musiker und Musikerinnen boten eine musikalische Meisterleistung und begeisterten das Publikum. Jacob Blankenbichler feierte seine Primere am Dirigentenpult. Von Anfang mit dabei: Josef Resch moderierte sein 41. Frühlingskonzert. Kapellmeister Hannes Leichtfried war für die musikalische Leitung verantwortlich. Für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielten Lukas Löschl. Nicole Hametner, Stefanie Füsselberger, Laura Offenberger (von links) Bronze. Treue zahlt sich aus. Silber gab es für Thomas Berger (25 Jahre) und Gold ging an Johann Leichfried (60 Jahre), Anneliese Hametner (40 Jahre) Josef Ressl (40 Jahre). Anna Zach (2. von rechts) erhielt von NV-Vertreter Manfred Punz (2. von links) ihre neue Tracht gesponsert, sehr zur Freude von Obfrau Andrea Willenpart und Kapellmeister Hannes Leichtfried.

