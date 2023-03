Unglaublicher Raindrops-Revival-Gig in Kirnberg

Mit Huey Lewis „The Power of Love“ eröffneten die Raindrops ihren ersten von drei Revival-Gigs im Gasthaus Griessler in Kirnberg. Es folgten jede Menge nationale und internationale Hits aus den 70er und 80er-Jahren von „Unchain my heart“ von Joe Cocker über „Jump“ von Van Halen bis hin zu „Let it be“ von den Beatles - oder wie singt es Reinhard Fendrich beziehungsweise an diesem Abend Peter Dürr so passend: „Aber vü vü schöner is des G'fühl wenn i a Liad g'spia in mir“.

Das Publikum sang und tanzte mit - knappe vier Stunden lang (inklusive zweier kurzer Pausen). Von der ersten Nummer weg bis zur letzten. Die Freude an diesem Abend war den fünf Musikern genauso anzusehen wie den Gästen im Saal. „Wir feiern heute ein riesiges Klassentreffen“, stellte Erhard Grassmann schon zu Beginn des Konzerts fest. Und recht sollt er behalten.

Dabei hatte man länger auf diese Neuauflage des Revival-Dreiers - zuletzt spielte man diesen vor sechs Jahren im Alten Kino in Oberndorf - als geplant. Doch die Pandemie hatte dem ursprünglichen Termin einen Strich durch die Rechnung gehabt. „Ich freue mich, dass ihr alle noch eure alten Karten gefunden habt“, scherzte Erhard Grassmann. Dass man jetzt im Stammwirtshaus der „Raindrops“, im Gasthaus Griessler, auftrat, hatte natürlich besonderes Flair. Und so dürften standesgemäß sowohl auf der Bühne als auch im Publikum die „Rüscherl-Runden“ nicht fehlen.

Gegründet vor 45 Jahren

Gegründet wurde die Band vor 45 Jahren von den drei Grassmann-Brüdern Helmut, Erhard und Walter im ehemaligen elterlichen Gasthaus in Plankenstein. Gemeinsam tourte die Formation von 1978 bis 1995 durch Österreich. Im musikalischen Repertoire fanden und finden sich Songs von den Beatles, den Stones, Deep Purple, Bee Gees über Toto bis zu Austropop.

Die aktuelle Band besteht aus dem Brüdertrio Erhard Grassmann aus St. Leonhard am Forst, Walter Grassmann aus Scheibbs, Helmut Grassmann aus Plankenstein, Peter Dürr aus dem Waldviertel und Cahrly Mo aus dem Pielachtal. Erhard ist der Bandleader und der Multimusiker auf den Keyboards. Walter, seines Zeichens Jazzschlagzeug-Professor an der Privatuni der Stadt Wien, zeigt auf den Drums, dass er immer noch zu den besten in ganz Österreich gehört. Der jüngste Grassmann, Helmut, überzeugt mit Bass und Vocals. Charly Mo entlockt seiner E-Gitarre die tollsten Töne. Peter Dürr ist der „Neue“ in der Gruppe, leiht normal dem Dancing Stars Orchester seine Stimme, oder sind CCR-Project oder in der Hallucination Company - die ideale Stimme für die „Raindrops“.

Übrigens: Das Konzert heute Samstag ist schon restlos ausverkauft. Für den dritten Gig am Sonntag (Beginn 17 Uhr) gibt es noch Karten! www.oeticket.com

Vollbild Mehr aus Erlauftal Flohmarkt Riesiger Ansturm beim Wieselburger Lions-Flohmarkt Arbeitskreis Pfarrcaritas Steinakirchen: 25 Jahre im Dienst der Nächstenliebe Konzert Unglaublicher Raindrops-Revival-Gig in Kirnberg Mehr Top-Stories 1.000 Euro pro Jahr Erstes ÖVP-FPÖ-Projekt ist der Pflegescheck Kabarettfestival Bayrischer Dialekt, Brez'n und Buhrufe bei Ybbsiade-Auftakt „Ausbildertrophy“... Wirtschaftskammer wählt beste Ausbilderbetriebe in NÖ FB 1 /96 Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Foto: Christian Eplinger Anzeige Konzert Unglaublicher Raindrops-Revival-Gig in Kirnberg . Je älter, desto besser - das könnte durchaus auch für die Raindrops gelten. Der erste von drei Revival-Gigs im praktisch ausverkauften Gasthaus Griessler in Kirnberg am Freitagabend war an Stimmung fast nicht zu überbieten.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.