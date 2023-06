Ein Klangerlebnis in der Scheibbser Klosterkirche

Unter dem Titel „Ein Abend in Versailles“ gestaltete das Barockensemble L'Aimable am vergangenen Freitagabend in der Klosterkirche Scheibbs einen wundervollen Konzertabend. Die Künstlerinnen und Künstler mit dem Scheibbser Musiker Dominik Fischer nahmen die sehr zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher mit auf eine musikalische Reise in die Barockzeit. Sie spielten Werke von Leclair, Montéclair, Telemann, Lambert und Charpentier auf original für diese Zeit typischen Instrumenten. Die Sängerin Lucija Varsic, die auch bei großen Konzertreihen auftritt (zuletzt bei den internationalen Barocktagen im Stift Melk), begeisterte das Publikum mit den Darbietungen durch ihre wunderschöne Stimme.

Das Konzert, vom katholischen Bildungswerk der Pfarre Scheibbs veranstaltet, wurde von der Volksbank Scheibbs und der Konditorei Reschinsky unterstützt. „Wir freuen uns, wenn wir in Zukunft wieder ein hochkarätiges Konzert erleben dürfen“, lautete der Wunsch von vielen Besucherinnen und Besuchern sowie von kbw-Leiter Franz Raab und Pfarrer Anton Hofmarcher.