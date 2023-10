Konzerte „Chor trifft Dialekt“ heißt es in Steinakirchen und Reinsberg

Chorleiterin Daniela Faschingleitner (stehend), Obfrau Andrea Wieland (vorne), die Chormitglieder sowie Stephan Wachauer (rechts) und Franz Schaufler freuen sich schon auf die beiden Konzerte „Chor trifft Dialekt" am 13. und 14. Oktober in Steinakirchen und Reinsberg. Foto: Christian Eplinger

D er Reinsberger Chor „inwendig woarm“ fiebert den beiden Konzerten am 13. Oktober in Steinakirchen und 14. Oktober in Reinsberg entgegen.