Weihnachten begrüßen, den Herbst verabschieden

Klassisch tschechisch und besinnlich wird das Konzert der Musiker am 17. November im Festsaal des Schlosses Weinzierl. Geteilt ist es in zwei Programmpunkte. Im „typisch tschechischen“ Teil gibt es neben Blasmusik auch Kinderlieder, Filmmusik, Musik vom Balkan, alte Schlager und verjazzte Popmusik. Im zweiten Teil stimmen die sieben Musiker Weihnachtslieder an und geben Geschichten zum Besten. Karten sind auf der Gemeinde Wieselburg-Land, bei den Tschechen und in der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel erhältlich. Vorverkauf: 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Abendkassa: 12 Euro (10 Euro).

Stadtkapelle lässt Herbst ausklingen

Eine Woche später lädt die Stadtkapelle Wieselburg zum Herbstausklang ins Schloss Weinzierl. Kapellmeister Stefan Wippl hat für das traditionelle Herbstkonzert unter dem Motto „Bühne frei/Film ab“ ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Karten um 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) sind im Vorverkauf auf der Gemeinde Wieselburg-Land und bei den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle erhältlich. Abendkassa: 12 Euro (10 Euro).