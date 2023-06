Zwei Revival-Bands auf dem Scheibbser Hauptplatz

„Wir haben es endlich geschafft, sie am 14. Juli nach Österreich zu holen“, zeigt sich Veranstalter Christian Sauer erfreut, mit der Simon & Garfunkel Revival Band, die weltweit bereits Hallen füllte, auch mitten am Scheibbser Rathausplatz das Publikum mit den wunderbaren Klassikern des Kult-Duos wie „The Sound of Silence“ „Mrs. Robinson“ oder „Bridge Over Troubled Water“ zu verzaubern. Beginn ist um 20 Uhr (bei Schlechtwetter indoor).

Gleich am 29. Juli folgt das nächste Highlight mit einem Revival von CCR Project zum Mitsingen und Mittanzen der bekanntesten Hits. Für beide Events gibt es bereits jetzt Karten unter oeticket.at.