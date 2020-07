Ab Samstag steht Scheibbs wieder für eine Woche lang im Rampenlicht der internationalen Musikszene. Die österreichisch-isländische Popformation Oehl wird die Intertonale #5 am Scheibbser Rathausplatz gemeinsam eröffnen. „Wunderbarer cooler, unkitschiger Pop. Sehr klug und künstlerisch besonders“, resümierte Herbert Grönemeyer nach einer gemeinsamen Tour mit Oehl im Vorjahr.

Exklusiv für diesen Abend werden Oehl vom Intertonale-Orchester mit Musikern aus der Region unterstützt. Die Arrangements dazu stammen von Arnold Zamarin, dem künstlerischen Leiter der Intertonale. Ariel Oehl und Hjörtur Hjörleifsson von Oehl bleiben nach der Eröffnung in Scheibbs und unterrichten die Kursteilnehmer in Songwriting.



Der in Berlin lebende Christian Lillinger ist einer der meistbeachteten Schlagzeuger des jungen europäischen Jazz und leitet ein Ensemble zu Improvisation. Maximilian Walch ist einer der wichtigsten Produzenten des Landes, der zuletzt unter anderem den Sound der Erfolgsband Bilderbuch prägte. Im Producing-Ensemble zeigt er, an welchen Stellschrauben zu drehen ist, um einen eigenständigen, unverwechselbaren Sound zu erschaffen.

Ein Rahmen für Frauen

Rojin Sharafi widmet sich in ihrem Ensemble der elektronischen Klangerzeugung zwischen Clubkultur und Neuer Musik. Elise Mory fördert mit dem Pink Noise Rock Camp seit Jahren junge Musikerinnen.

Bei der Intertonale bietet sie Frauen einen speziellen Rahmen, um sich musikalisch auszudrücken. Währenddessen arbeitet Artist-In-Residence Anna Vasof für die Intertonale an einem Videoprojekt, das sie unter der Woche präsentieren wird.

Für Musikinteressierte, die nicht an Kursen teilnehmen, bietet sich während der Woche wieder exklusiver Musikgenuss bei den allabendlichen Sessions in der Scheibbser Kletterhalle und an anderen Orten in der Stadt. Am Ende steht das Abschlusskonzert der Teilnehmer. Auch die kostenlosen Kreativworkshops der beliebten Proberaum Aktionstage werden wieder parallel stattfinden. Diesmal an verschiedenen Standorten in Scheibbs.