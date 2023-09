Krabbelstube Lunz startet wieder mit der Tagesbetreuung

Amtsleiter Thomas Weber, Ausschuss-Obfrau Katrin Hudler, Pädagogin Karina Großberger, Betreuerinnen Manuela Helmel und Margit Wentner und Bürgermeister Josef Schachner. Foto: Gemeinde

N ach einem Jahr Pause gibt es seit Anfang September in Lunz am See wieder eine Tagesbetreuung für die Jüngsten.

Aufgrund der großen Anzahl der Anmeldungen wurde die für ein Jahr stillgelegte Tagesbetreuungseinrichtung in den Räumen des Pfarrhofs mit Anfang September wieder eröffnet. Insgesamt 16 Kinder werden hier von Montag bis Freitag zu unterschiedlichen Betreuungszeiten kostenlos bis 13 Uhr vom qulifizierten Personal betreut. Um einen gelungenen Start und ein erfolgreiches Jahr für die Kinder und für die Betreuerinnen zu gewährleisten, haben die Ausschuss-Obfrau und geschäftsführende Gemeindrätin Katrin Hudler sowie die zuständigen Mitarbeiterinnen Karin Großberger, Manuela Helmel und Margit Wentner sämtliche Vorbereitungen getroffen. Da aufgrund der geringen Kinderanzahl im Herbst des Vorjahrs der Betrieb nur stillgelegt wurde, kann die vorhandene Infrastruktur weiterhin genutzt werden. Der bestehende Nutzungsvertrag mit der Pfarre wurde bis August 2024 verlängert. Doch die Räumlichkeiten im Pfarrhof sind für die Kleinsten nur eine Übergangslösung, denn ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 ist eine Übersiedlung in die neu geschaffenen Räumlichkeiten im Kindergarten vorgesehen. „Mit einem Zubau beim bestehenen Kindergartengebäude soll dem Anspruch auf ein flächendeckendes und wohnortnahes Betreuunsangebot Rechnung getragen werden“, betont der Bürgermeister Josef Schachner.