Krampusse zogen durch Göstling .

Am Dorfplatz in Göstling war am Freitagabend sprichwörtlich die Hölle los. Auf Einladung des FC Raika Göstling nahmen zahlreiche Gruppen aus Göstling und den Nachbargemeinden am traditionellen Krampuslauf teil. Aber auch der Nikolaus war mit von der Partie und brachte kleine Geschenke für die zahlreichen Zuschauer mit.