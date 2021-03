Die Jury hat entschieden. Die Sieger des Ideenwettbewerbes, den die Gemeinderäte Daniel Aigner (ÖVP), Melanie Zvonik (SPÖ) und Susanne Engelmayer (BUGS) im Herbst ins Leben gerufen haben, stehen fest. Am „obersten Treppchen“ steht dabei die elfjährige Sarah Schagerl.

Die Schülerin der ersten Klasse der Sportmittelschule Scheibbs wünscht sich „einen coolen Wasserspielplatz vielleicht in der Nähe vom Bad. Weil es in Scheibbs im Sommer langweilig ist“, schildert Sarah Schagerl, die sich selbst im Sommer so oft als möglich im Scheibbser Allwetterbad aufhält.

Genau dort könnte zumindest ein Teil des Wasserspielplatzes für mehr Leben sorgen. Sarah Schagerl schlägt dabei unter anderem Bereiche zum Wasseraufstauen, zum Wasserspritzen und Durchlaufen, eine Archimedesschraube, eine Schaukel und/ oder einen Balancierpfad über das Wasser oder eine lange Rutsche vor.

„Cool wäre auch eine Floßfahrt und ein Reifenlift wie auf der Bürgeralpe“, schildert Schagerl ihre Ideen, die nun von einer Arbeitsgruppe des Familienausschusses aufgegriffen werden.

„Ob wir das alles umsetzen können, wird sich zeigen. Aber Teile davon sollten wir beim Bad oder auch im Bereich der Erlauf noch bis zum Sommer realisieren können“, hofft Susanne Engelmayer, die gemeinsam mit Gemeinderätin Silvia Muthentaler (ÖVP) als Mentorin für dieses Projekt agiert.

Nächste Woche präsentiert die NÖN den zweiten und dritten Platz des Ideenwettbewerbes.