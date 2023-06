Erste Scheibbser Mülltrenn-Stadtmeister stehen fest

Im April 2022 hat Lukas Holzer (36), Absolvent der FHWN am Campus Wieselburg (Regenerative Energiesysteme und technisches Energiemanagement), in Scheibbs das unabhängige Beratungsunternehmen im Umweltbereich, Kreisläufer, gegründet. Neben Abfallwirtschafts- und Entsorgungskonzepten für Unternehmen bietet Holzer ganzheitliche Beratung zur Dekarbonisierung und Ökologisierung der Wirtschaft an. Dazu kommen noch ein Entrümpelungs- und Garten-Service.

Beim Scheibbser Stadtfest hat Holzer erstmals die Mülltrenn-Stadtmeisterschaften ins Leben gerufen. Es musste dabei ein einheitliches Müllhauferl in die bekannten Trennsysteme aufgeteilt werden. Neben alltäglichen Abfällen fanden sich darunter aber auch die Klassiker, die häufig falsch getrennt werden (Trinkgläser ins Weißglas oder Tetrapacks ins Altpapier) und Abfälle, die besonders problematisch sind, aber leicht vermieden werden könnten (Pumpsprays statt Spraydosen oder Akkus statt Batterien). Insgesamt nahmen 47 Bewerber an den Stadtmeisterschaften teil. Für Kinder veranstaltete das Kreisläufer-Team zusätzlich ein Abfall-1, 2- oder 3-Spiel.

Nun fand die Siegerehrung der Stadtmeisterschaften statt. Magdalena Buchhofer ergatterte den 1. Platz und gewann 150 Scheibbser Schillinge, gesponsert von der Firma Farben Fassaden Selmann. Der 2. Platz ging an Susanne Mayrhofer-Kratzer (100 Scheibbser Schillinge, Sponsor Firma Riveg), knapp vor Marina Aigner (50 Scheibbser Schillinge, Sponsor Naturkost Roland).