Bezirk Scheibbs: Anstieg bei Betrugsfällen und Gewalt in der Familie

Nach zwei Pandemiejahren fürchteten viele einen deutlichen Anstieg in der Kriminalstatistik. Das ist beim Blick auf die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistik des zweiten Halbjahres 2022 – zumindest im Scheibbser Bezirk – nicht der Fall.

„Es gab im vergangenen Herbst bei uns keine größeren Einbruchsserien. Im Gegenteil, die Einbrüche gingen sogar um 19 Prozent zurück. Wir hatten im Herbst 35 Einbrüche im Bezirk, davon konnten wir 15 Prozent aufklären“, weiß Kriminalreferent Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Johannes Buchebner. Bei immerhin knapp über 50 Prozent liegt die Aufklärungsquote bei den Sachbeschädigungsdelikten.

Drei Bereiche der Kriminalstatistik sind allerdings auch im Scheibbser Bezirk relativ deutlich angestiegen: Die Köperverletzungsdelikte nahmen um fast die Hälfte zu. Auch bei den Wegweisungen gab es einen Anstieg um 32 Prozent. „Der Bereich Gewalt in der Familie ist leider ein Thema, dem wir uns in den kommenden Monaten und Jahren mehr werden widmen müssen. Da ist Handlungsbedarf gegeben. Wir werden da vor allem auch auf Präventionsarbeit setzen und die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in diesem Bereich wie dem Verein Neustart, den Gewaltschutzzentren und der Bezirksbehörde suchen“, erklärt der neue Bezirkspolizeikommandant Christian Schuller.

Generell sei für den neuen Kommandanten, der selbst ja zwölf Jahre im Landeskiminalamt tätig war, die Präventionsarbeit ein wichtiges Steckenpferd.

Betrugsdelikte um 71 Prozent gestiegen

Am meisten gestiegen sind im vergangenen Halbjahr aber die Betrugsdelikte. 106 Anzeigen im zweiten Halbjahr 2022 stehen 62 im zweiten Halbjahr 2021 gegenüber. Dabei ist die Polizei überzeugt, dass die Dunkelziffer der nicht angezeigten Fälle noch höher ist. „Alle Betrugsbereiche haben zugenommen – vom Internetbetrug bis hin zu den Betrugsversuchen mit dem Neffen-, Onkel-, Tochter- oder Polizeitrick. Es tauchen immer wieder solche Fälle auf. Wir können hier die Bevölkerung nur warnen und um erhöhte Vorsicht bitten. Am besten ist, sobald etwas Derartiges auftaucht, die Polizei zu informieren“, sagt Buchebner.

Kriminalstatistik Bezirk Scheibbs Vergleich zweites Halbjahr 2022 mit zweitem Halbjahr 2021

Einbruchsdiebstahl: Delikte 35 (43/-18,6 % im Vergleich zu 2022) - Aufklärungsquote 14,3 %

Diebstahl: 76 (70/+8,6 %) - Aufklärungsquote 35,5 %

Sachbeschädigung: 67 (61/+9,8 %) - Aufklärungsquote 50,7 %

Raub: 0 (1/-100 %)

Körperverletzungen: 40 (27/+48,2 %) - Aufklärungsquote 90,0 %

Wegweisungen: 33 (25/+32,0 %)

Betrug: 106 (62/+71,0 %) - Aufklärungsquote 51,9 %

Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz (Handel/Besitz): 18 (24/-25,0 %)

Verbrechen/Vergehen/Erstaufnahme insgesamt im zweiten Halbjahr: 533 (503/+6,0 %)

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.