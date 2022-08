Große Betroffenheit nach Wanderunglück in Gaming .

In den Heimatgemeinden der Verunglückten ist nach dem Wander-Drama am vergangenen Donnerstag in Gaming die Trauer groß. Zwei der drei Opfer (52, 54 und 57 Jahre) stammen aus den Gemeinden Krummnußbaum und St. Martin am Ybbsfelde im Bezirk Melk. Das dritte Opfer lebte in Kirchdorf in Oberösterreich.