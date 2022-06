Kulinarik Ausgezeichnete Wirtshauskultur im Bezirk Scheibbs

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Die Familie Hueber – „Der Wirt in Bründl“ – darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Tourismuslandesrat Jochen Danninger, der Obmann der Nö Wirtshauskultur Harald Pollak und NÖ Werbung-Geschäftsführer Michael Duscher gratulierten. Foto: Roman Seidl/seidlseidl.at

i m Rahmen des Sommerfestes der NÖ Wirtshauskultur auf Schloss Grafenegg wurden nicht nur Niederösterreichs Top-Wirte 2022/23 gekürt, sondern auch einige Betriebe für ihre ausgezeichnete Wirtshauskultur vor den Vorhang gebeten – darunter drei Betriebe aus dem Scheibbser Bezirk: das Trefflingtalerhaus in Puchenstuben, das Gasthaus Teufl in Purgstall und „Hueber – Der Wirt in Bründl“ in St. Georgen/Leys.