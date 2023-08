Jedermann in Wieselburg ließ niemanden kalt

Vollbild

(C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & DJ Kurt Razelli (Johannes Rauchenberger) im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. In "Jedermann remixed" verschmelzen Theater, Musik und Performance zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk. Hochmair schlüpft in die Rolle des Jedermann und erweckt das Stück durch seine kraftvolle Präsenz und eine ungewöhnliche Inszenierung zu neuem Leben. Begleitet wird er dabei von Johannes Rauchenberger 'DJ Kurt Razelli', der die Musik live auf der Bühne produziert. Das Publikum in Wieselburg war von der Kunst der beiden überwältigt. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Der österreichische Schauspieler und Romypreisträger Philipp Hochmair und sein Kompagnion auf der Bühne, DJ Kurt Razelli (Johannes Rauchenberger - entspannt nach dem Auftritt, der von 19.50 Uhr bis 21.15 Uhr dauerte. Durchgehend in dieser Zeit arbeitete Hochmair als Darsteller mehrerer Figuren an zwei Mikrophonen ohne Unterbrechung. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Glückliche WieselburgerInnen mit dem Star des Abends - Philipp Hochmair (Mitte). v.li.: Stadtmarketing Josef Lechner, Thomas Lichtenschopf und Renate Laube. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Glücklich dabei gewesen zu sein, v.li.: Harald Gindl, Angelika & Helmut Brandl, Josef Lechner, Franz Sonnleitner mit Tochter Bettina, Herbert Hörmann und Monika Heindl. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Glückliche WieselburgerInnen mit dem Star des Abends - Philipp Hochmair (Mitte). v.li.: Brauhausmitarbeiterin Hannah Kunz, Stadtmarketing Josef Lechner, Herbert Hörmann, Thomas Lichtenschopf. v.re.: Arno & Waltraud Panzinger, aus der Partnerstadt EINBECK (D) extra angereist - Bgm. Dirk Heitmüller & Gattin Diana, Renate Laube. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Erst als der Tod sich allmählich durchzusetzen begann, bekehrte sich der reiche Jedermann imletzten Moment zum Glauben. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Die Wieselburger Kultursternstunden ebenfalls miterlebt: Gerlinde & Manfred Dorrer. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Philipp Hochmair - wie er gerade versucht einzelne BessucherInnen zum Singen zu ermutigen, was angesichts derunvorbereiteteen Einladung kaum gelang. Backstage kurz vor dem Auftritt von Philipp Hochmair konnte diese Aufnahme entstehen. v.li.): Sebastian Schorn und Helmut Breit (Sponsoring Wr. Städtische), Schauspieler Philipp Hochmair, Raiffeisendirektor Kurt Moser, Stadtmarketing Wieselburg Josef Lechner und Organisator von Cayenne Wolfgang Übl. (C)FotoLois.com, Alois Spandl JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Philipp Hochmair bei einem seiner Ausflüge mitten ins Publikum. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. In "Jedermann remixed" verschmelzen Theater, Musik und Performance zu einem beeindruckenden Gesamtkunstwerk. Der österreichische Romypreisträger Philipp Hochmair schlüpft in die Rolle des Jedermann und erweckt das Stück durch seine kraftvolle Präsenz und eine ungewöhnliche Inszenierung zu neuem Leben. Begleitet wird er dabei von Johannes Rauchenberger 'DJ Kurt Razelli', der die Musik live auf der Bühne produziert. Die Wieselburger KunstliebhaberInnen waren überwältigt. (C)FotoLois.com, Alois Spandl, JEDERMANN RAZELLI RMX mit Philipp Hochmair & Kurt Razelli im Schlosspark Wieselburg am Sa 12. August 2023. Philipp Hochmair ließ nichts anbrennen und löschte mit Wieselburger Bier. Nur so gelang es ihm fast eineinhalb Studnen ohne Unterbrechung die verschiedenen Rollen selbst zu verkörpern.

