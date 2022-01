Frische Songs aus dem Proberaum Scheibbs

„Wir sind solo“ – so lautet der Titel eines Projekts der jungen oberösterreichischen Liedermacher-Szene.

Die gebürtige Purgstallerin Gianna Rose Lengauer wurde als niederösterreichische Liedermacherin 2017 erstmalig als Gastmusikerin zu einem „Wir sind solo“ Konzert in die Stadtwerkstatt nach Linz eingeladen. Die Kontakte hielten und es entstand eine musikalische Unterstützung von Nieder- nach Oberösterreich. Denn: „Die Musik der Liedermacher des Projekts gehört gehört“, erklärt Gianna. Als Gianna Rose Projekt schreibt sie nicht nur selber Lieder und möchte diese in die Welt bringen, sondern möchte auch Liedermacher vernetzen und gemeinsame Konzerte gestalten. Gianna Rose Projekt organisiert also fortan in Kooperation mit dem Proberaum Scheibbs – als Location und als Verein als Unterstützer von jungen Musikern – regelmäßig Konzerte in Scheibbs.

Nach bisher drei Konzerten, bei denen neben Gianna Rose Projekt auch weitere ein bis zwei Liedermacher des Projekts „Wir sind solo“ ein Konzert spielten, soll es heuer eine Konzertreihe geben. Nach jedem Konzert kann jeder bei der open stage seine Musik zu Gehör bringen.

