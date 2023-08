„Die Arbeit ist eine Herzenssache“

NÖN: Wie kamen Sie zu dieser Funktion als Kulturverantwortliche für die Gemeinde Wolfpassing?

Eva Wallner: „Da ich als Gemeinderätin den Kulturausschuss innehabe, war es die logische Konsequenz, dass ich als Kulturverantwortliche für Wolfpassing fungieren werde.“

Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen?

Wallner: „In erster Linie bin ich die Hauptansprechperson in der Gemeinde, wenn es um Kultur geht. Im Moment beispielsweise bin ich Teil der gemeinsamen Organisation des Theaters im Schloss Wolfpassing zusammen mit dem Herrn Bürgermeister und dem Theatersommer-Team. Durch meine Tätigkeit möchte ich für eine gute Zusammenarbeit sorgen. In der Region hat Kultur im Allgemeinen einen großen Stellenwert. Allein in unserem Gemeinderat ist so gut wie jeder bei einem Verein ehrenamtlich aktiv. Im Zuge des Arbeitskreises „Gesunde Gemeinde“, den ich leite, findet regelmäßig ein Treffen, das monatliche „Verbandeln“, statt. Weiters bin ich auch für den Kartenverkauf von diversen Veranstaltungen zuständig. Wenn beispielsweise außerorts ein beliebtes Event ist, reserviere ich ein gewisses Kontigent an Tickets und Interessierte können sich dann bei der Gemeinde melden.“

Sind Sie mit dem derzeitigen Kulturangebot in der Gemeinde und in der Region zufrieden?

Wallner: „In der Kleinregion bin ich mit dem Angebot an unterschiedlichsten Kulturaktivitäten zufrieden. Hierbei ist das gemeinsame Vernetzen über die Gemeindegrenzen hinaus sehr wichtig. Wir pflegen eine sehr gute Zusammenarbeit innerhalb des Pfarrgebiets, also neben Wolfpassing auch die beiden politischen Gemeinden Steinakirchen und Wang. Das ist von großer Bedeutung, denn nur durch eine einwandfreie und überregionale Kooperation ist ein breit gefächertes Kulturprogramm möglich.“

Was treibt Sie in Ihrem Schaffen an?

Wallner: „Die Neugier und Vielfalt an Kulturprojekten begeistert mich. Ich sehe es als Teil meiner Arbeit, so viele Menschen wie möglich, die mit tollen Ideen vorangehen, vor den Vorhang zu bitten. Damit steuert man seinen Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft bei. Kultur kann sehr lebendig sein und erweitert dadurch den eigenen Horizont. Besonders wichtig ist es, den Austausch unter den Leuten zu fördern und zuzulassen.“

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Wallner: „Momentan ist das Ziel, den derzeitigen Theatersommer im Schloss Wolfpassing, der noch bis Ende August besucht werden kann, erfolgreich und reibungslos über die Bühne zu bringen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das gemeinsame Vernetzen gefördert wird. Zudem soll das weitergeführt werden, das auch gut funktioniert. Eine bedeutende Aufgabe ist es ebenfalls, die Leute, die sich für Kultur interessieren, für die Angebote zu begeistern und dadurch emotional abzuholen. Generell ist die Kulturarbeit eine Herzenssache, denn wenn Leute etwas mit Leidenschaft machen, kommen sie auch weit.“