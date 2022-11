Karl Prüller ist Ehrenbürger von Reinsberg

Er hat die Oper in Reinsberg etabliert und das kulturelle Leben in Reinsberg maßgeblich beeinflusst: Karl Prüller, der von 2002 bis 2012 als Intendant der Opernfestspiele neun Aufführungen auf der Burgarena inszenierte, erhielt am vergangenen Freitag die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Reinsberg verliehen. „Karl Prüller hat mit seinem kulturellen Engagement viel für Reinsberg getan“, begründete Bürgermeister Franz Faschingleitner.

Seit 40 Jahren ist Prüller Obmann der Heimatbühne Reinsberg und war Ideengeber und Initiator zur Renovierung der Burgarena. Mit dem beliebten Kindermusical Ritter Rüdiger sorgte er seit 2012 alljährlich für begeisterte Besucher in der vollen Burg. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Es ist schon eine große Sache, die höchste Auszeichnung, die eine Gemeinde vergeben kann, zu erhalten“, betont der 61-Jährige, der weiterhin voller Tatendrang und mit großer Leidenschaft was bewirken möchte.

Nach der Ehrung hielten Opernklänge im Musium Einklang. Wolfgang Bankl sorgte mit seinen Kolleginnen Ileana Tonca und Alexandra Reinprecht sowie den Kollegen Rene Rumpold und Thomas Konieczny anlässlich 20 Jahre Oper in Reinsberg unter anderen mit Ausschnitten aus Fidelio, Fledermaus und Don Giovanni für einen Ohrenschmaus.

Der Ausklang des Klassikherbstes im Kulturdorf findet am 20. November mit einem Konzertabend des Kammerorchesters Scheibbs statt. Karten für das Konzert sind unter 07487/21388 erhältlich.

Mehr Infos auch unter www.kulturdorf.reinsberg.at

