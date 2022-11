Krimi und Komödie im Schauspiel Scheibbs

Die Vorbereitungen für den Theaterherbst Scheibbs 2022 sind in vollem Gange. Christina Meister-Sedlinger, die das Ensemble Schauspiel Scheibbs bereits seit 12 Jahren als Regisseurin begleitet, hat für heuer das Stück „Dr. med. Hiob Prätorius“ von Curt Goetz ausgesucht. „Hinter dem etwas seltsamen Titel verbirgt sich nämlich eine entzückende Komödie über Menschlichkeit und Liebe. Einige wenige kennen vielleicht die wunderbare Verfilmung aus dem Jahr 1965 mit Heinz Rühmann und Liselotte Pulver in den Hauptrollen“, sagt Regisseurin Christina Meister-Sedlinger. Bei der Komödie stehen insgesamt 16 Darsteller im Alter von 14 bis 83 Jahren auf der Bühne. „Es ist so schön, dass sich über die Jahre so eine große Gruppe an begeisterten und hervorragenden Amateurschauspielern gefunden hat, sodass wir jede Rolle perfekt besetzen können“, freut sich Christina Meister-Sedlinger.

Im Mittelpunkt der Komödie „Dr. med. Hiob Prätorius“ steht das Rätsel um den Tod des beliebten Arztes und seiner Frau, das der legendäre Sherlock Holmes und sein Freund Doktor Watson zu lösen versuchen. Zum Duo stößt Shunderson, ein enger Freund des Doktors. Gemeinsam rollen sie das Leben des Doktors von hinten auf. Mit viel Witz wird eine Geschichte voller Zwischentöne erzählt – inklusive einem großen Plädoyer für die Liebe.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.