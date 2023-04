Kultur Paterschert. Esoterisch. Notgeil. Comedy-Revue in Steinakirchen

„Blind Date mit Bruce Will-es!“ ist eine komödiantische Revue mit Tanz und beeindruckendem, abwechslungsreichem, dreistimmigem Gesang. Foto: Georg Buxhofer, GEORG BUXHOFER

D as sind die Teilzeitdivas rund um Dagmar Bernhard in ihrem Programm „Blind date mit Bruce Will-es“. Am Samstag, 15. April, zu sehen in Steinakirchen.