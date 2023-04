Poetry-Slam-Workshop in Wieselburg

Am Samstag, 15. April, bietet der Verein KulturERLeben Wieselburg ab 11 Uhr einen Poetry-Slam-Workshop in der Musikschule Wieselburg an. Unter der Leitung von Katharina Aigner lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihren Gedanken auf verschiedenste Weise Ausdruck zu verleihen: „Alles kann – Nichts muss!“ Egal, ob singend, reimend oder rappend.

Katharina Aigner wurde 1985 in Krems geboren, studierte Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung und Englisch an der Universität Wien. Es folgten die Studien Musikerziehung an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien und "Lied - Messe - Oratorium" am Diözesankonservatorium für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien. Nach ihren Uniabschlüssen unterrichtete Katharina Aigner (Kitty) bis 2019 Englisch und Musik an verschiedenen Gymnasien in Wien und war 2020/21 als Fremdsprachenassistentin für Deutsch an der Emory University in Atlanta, US, tätig. Neben dem Unterricht war sie zwölf Jahre lang Tanzlehrerin für „Hip Hop“ und „Videoclip Dancing“. Mittlerweile ist auch ihr zweites Buch „Fuckt oder Ficktion?”, das im Rennen des Young Story Teller Awards 2021 war, u.a. bei Thalia erschienen.

Poetry-Slam im Brauhaus

Den krönenden Abschluss des Tages bildet der Poetry-Slam-Auftritt im Brauhaus Wieselburg, der um 18 Uhr beginnt. Eine Jury wählt die besten Texte des Abends aus und belohnt diese mit Preisgeldern in der Höhe von 225 Euro.

Die Anmeldung zum Workshop ist möglich per Mail an musikschule@wieselburg.at oder telefonisch unter der Nummer 0676/4408062. Workshop-Teilnahmegebühr: 39 Euro. Der Eintritt zum Poetry-Slam am Abend ist kostenlos.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.