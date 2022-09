Scheibbser 3er: Jodler-CD zum Jubiläum

Werbung 24. - 25. September Anzeige Pielachtaler Dirndlkirtag lädt ein

Seit 1992 treten Elisabeth Handl, Gudrun Schagerl und Gerda Hengstberger als Scheibbser 3er auf. Den Scheibbser Kulturpreis haben die drei ebenso bereits erhalten wie den Kulturpreis des Landes Niederösterreich.

Zum runden Geburtstag schenkten sie sich jetzt einen weiteren Tonträger. Es ist die fünfte CD, die in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich veröffentlicht wird. Sie enthält alle Jodler, die in 30 Jahren Scheibbser 3er erlernt und gesungen wurden. Präsentiert wird die Jodler-CD am Sonntag, 25. September, um 10 Uhr im Schlosshof.

