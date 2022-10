Starke Bilder bei Ausstellung in Scheibbs

Bilder, die man nicht übersehen kann, weil sie so plakativ aufs Auge knallen, stellt Galerist Joseph Hofmarcher derzeit in seiner Galerie für Gegenwartskunst in Scheibbs aus. Der Maler dieser bemerkenswerten und ausdrucksstarken Bilder ist der Franzose Pierre Paionni. Bevor er sich vor zehn Jahren in Lunz als Gastronom niederließ, hat er in Frankreich den Beruf des Druckgrafikers erlernt. Seine großformatigen Grafiken, meist Porträts, sind im Stil des Pointillismus gemalt. Bei dieser Maltechnik werden winzige, aber deutliche Punkte nebeneinander gemalt. So treffen sich auf den Wänden der Galerie Hofmarcher unter anderem Clint Eastwood, Salvador Dali und Frida Kahlo, die sich sogar eine Wand mit dem Dalai Lama teilt. Die Galerie Hofmarcher in der Scheibbser Hauptstraße 49 ist von Montag bis Donnerstag, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausstellung „Passion Acrylique“ von Pierre Paionni ist noch bis 27. Jänner zu sehen.

