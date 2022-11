Theaterherbst in Scheibbs: Der Tod eines weisen Mannes

Man könnte es eine Mischung von Krimi und Komödie nennen, aber eigentlich fällt die Einordnung in eine Kategorie schwer: „Dr. med. Hiob Prätorius“, das Stück des heurigen Theaterherbsts, ist eher ein Plädoyer für Leben, Liebe und Humor. Und ließ daher auch niemanden im Publikum bei der Premiere am vergangenen Freitagabend im kultur.portal Scheibbs unberührt zurück.

Zu einer hervorragenden Aufführung gehört natürlich vor allem eines: ein hervorragendes Ensemble. Und als solches lässt sich das Schauspiel Scheibbs durchaus bezeichnen. Bis in die kleinste Nebenrolle perfekt besetzt, beeindruckte das Ensemble unter der Leitung von Regisseurin Christina Meister mit Professionalität und großer Spielfreude. Meister stand heuer zum ersten Mal nicht selbst auf der Bühne und wird das auch in Zukunft nicht mehr tun, sondern sich auf ihre Tätigkeit als Regisseurin konzentrieren. Für „ihr“ Ensemble hat sie nur lobende Worte: „Nach monatelanger, harter Probenarbeit war die Anspannung groß. Ich habe mich unglaublich gefreut, dass sie es so toll geschafft haben! Wir haben Standing Ovations bekommen, das Publikum war begeistert. Das ist der schönste Lohn für uns alle.“

