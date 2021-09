Am Samstag, 18. September, präsentiert die dreiköpfige Gruppe „Billy&Johnny“ Lieder aus Old America, Osteuropa, Skandinavien und dem Alpenraum. Neben dieser Weltmusik stehen aber auch Eigenkompositionen auf dem Programm von Florian Sighartner, Georg Felber und Carles Muñoz Camarero. Mit Instrumenten wie Violine, Gitarre und Cello verleihen die Musiker ihren Stücken einen ganz besonderen Klang. Inspiriert von der schwungvollen Musik verfassten die Mitglieder des „Schriftzug 3250“ zum Thema der Musikstücke eigene Interpretationen. Die Autoren erzählen von einem Ausflug in die Vergangenheit, imaginären Reisen, großer Freiheit und der Liebe. Vorgetragen werden die Texte von Emilia Heigl.

Vorverkaufskarten ab sofort unter: 07416/52319 oder mail@kulturerleben.info.