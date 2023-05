Reinsberg: Ein Kultursommer für die ganze Familie

Das interaktiven Rätselabenteuer für Kinder ab 6 Jahren wird am Sonntag, 4. Juni, im Musium in Reinsberg aufgeführt. Es handelt vom Feuermond in einer unentdeckten Galaxie. Strahlend hell und wunderschön versorgt er die schrägen Bewohner zweier winziger Planeten mit Licht und Wärme. Aber urplötzlich erlischt der Feuermond und lässt alle in seiner Umgebung vollkommen im Dunkeln tappen. Was ist passiert?

Dieses Rätsel wollen Valentina Frais und Christian Kohlhofer von der Wiener Theater Schnitzlerei gemeinsam mit den jungen Besuchern lösen. „Gleich hinterm Feuermond“ verknüpft den Thrill einer Schnitzeljagd mit dem packenden Erlebnis einer Theateraufführung: So wird Unterhaltung für die gesamte Familie garantiert und die jungen Zuschauer sind unmittelbar ins Handlungsgeschehen mit eingebunden.

Eintritt: VVK Erwachsene und Kinder: 11 Euro. 20 % Ermäßigung mit dem Familienpass.

Ticket-Line: 07487/2351-102 oder www.kulturdorf.einsberg.at

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.