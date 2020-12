23. Jänner. Maria Bill & Band

26. Februar. Roland Neuwirth &

Florian Krumpöck: „Wiener Winterreise“

20. März. Kristina Sprenger: „Hildegard Knef“

23. April. Marlyn&Stern trifft

Chor inwendig woarm

12. Mai. Kabarett für die ganze Familie

9. Mai. Handwerksmarkt „kema&doa“

28. Mai. „Young voices in concert“

11. Juni. Edlseer

25. Juni. BasBariTenori Burgenland; Phillip Lingg’d In; Katharina Hohenberger

26. Juni. Donauwellenreiter; Broadlahn

27. Juni. Eröffnung von Musium, Dorfplatz

und Kindergarten. Tagesfest.

11. Juli. Kindertheater „Momo“

12. bis 15. Juli. Gesangs- und Theaterworkshop

4. September. Herbert Pixner

10. September. Reinsberger Nächte: Gansch Paul Wieder, mit der Trachtenkapelle und im Trio.

9. und/oder 16. Oktober. inwendig woarm & friends Ein Chor feiert 20 Jahre!

13. November. Johnny Cash Film „Walk the Line“

21. November. Kammerorchester Scheibbs

Tickets unter: office@reinsberg.at oder unter: ( 07487/21388)