Zwei Bands aus der Region traten am 23. Dezember im Kulturhof auf und versetzten das Publikum in Weihnachtsstimmung.

Weihnachtskonzert beim Aigner in Bodensdorf .

Bühnenwirt Herbert Aigner freute sich „Schneiderfranz“ und „ TheMostCompany“ auf der Bühne begrüßen zu dürfen und bedankte sich natürlich auch bei den vielen Zuschauern für ihr Kommen.

Das Kulturhof-Team verwöhnte die Gäste und sorgte zuzsätzlich für gute Laune. So war das traditionelle Weihnachtskonzert auch heuer wieder der volle Erfolg.

Auf einen weiteren und abschließenden Fixpunkt in diesem Jahr können sich die Aigner-Fans noch freuen: Am 29.Dezember ab 19.30 findet wieder das legendäre Lackerltrinken statt, bei dem in gewohnter Manier das Abschlusskonzert mit Sharon über die Bühne geht.