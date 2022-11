Klassikherbst Reinsberg: Neues Abo-Angebot

Vieles hat sich heuer kulturell in Reinsberg getan. Mit dem Konzert des Kammerorchesters Scheibbs am kommenden Sonntag endet der Klassikherbst. Zeit für das Team des Kulturdorfes Bilanz zu ziehen. „Mit all den Schwierigkeiten, mit denen Kulturveranstalter derzeit zu kämpfen haben, können wir richtig zufrieden sein“, meint Kuratantin Katrin Karall-Semler.

Nach dem Abgang ihrer Kollegin Katharina Hohenberger im September – sie möchte sich vermehrt ihren eigenen Projekten widmen – ist Sabrina Stadler als neues Mitglied zum Team gestoßen. „Sie verstärkt mit ihrer Power vor Ort die Veranstaltungen im Musium, während ich für die Programmgestaltung zuständig bin“, erklärt Karall-Semler. Nach Absprache mit allen Mitgliedern des Kulturvereines wird dieses anschließend fixiert.

Und so werden auch 2023 Kulturinteressierte in Reinsberg wieder ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen vorfinden. „Wir sehen es als Aufgabe, regionale Künstler nach Reinsberg zu holen, aber auch Veranstaltungen anzubieten, die in der Region nicht so bekannt sind“, sagt die Kuratantin. Neu im Angebot wird es im kommenden Jahr drei Abos geben. Und mit der Kulturauszeit hat man ein Konzert & Übernachtungs-Package geschnürt (siehe Infobox).

