Fliegende Taktstöcke, exotische Klänge aus Röhrenglocken oder rumänische Rhythmen standen bei der Konzertmusikbewertung in der Kulturschmiede Gresten am Programm. 18 Kapellen – 16 aus dem Bezirk Scheibbs und zwei Gastkapellen aus dem Bezirk Amstetten – stellten sich der vierköpfigen Jury.

„Das Konzertwertungsspiel war sehr erfolgreich und lieferte einen Beweis dafür, auf welch hohem Niveau musiziert wird“, lobt Bezirksobmann Augustin Prüller. Für die Organisation war die Bezirksarbeitsgemeinschaft Scheibbs verantwortlich, das Gastgeber-Blasorchester Gresten unterstützte in der Verwaltung und Bewirtung.

Im Vordergrund aber standen die musikalischen Leckerbissen, welche die 18 Kapellen in den Wertungsstufen B, C und D ablieferten. Die meiste Zeit auf der Bühne verbrachte der Musikverein Gaming, der sich als einziger an die herausforderndsten Stufe D wagte. Und das mit Erfolg. Die Jury vergab für Kriterien wie Klangqualität, Spieltechnik oder Stilempfinden 93,25 Punkte.