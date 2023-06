Weißwurstparty bei Klenk & Meder Wieselburg

Wenn auch die Zeiten noch so stressig sind, vom Feiern lässt man sich bei Klenk & Meder nicht abhalten. In der im Vorjahr neu eröffneten Klenk & Meder-Zentrale für das westliche Niederösterreich in Wieselburg hatten Firmenchef Herbert Klenk und Niederlassungsleiter Hermann Bayer am vergangenen Freitag Kunden und Geschäftspartner zur großen Weißwurstparty geladen. Natürlich durfte dabei auch ein tradtioneller Bieranstich nicht fehlen, den unter der Aufsicht von Braumeister Günter Kecht von der Brauerei Wieselburg Hermann Bayer und Bürgermeister Josef Leitner vornahmen. Ebenfalls unter den Gästen die Raiffeisenbank-Direktoren Leopold Grubhofer, Kurt Moser und Johannes Scheuchelbauer oder Nachbar Anton Haubenberger jun.