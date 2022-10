Tage der offenen Ateliers im Bezirk Scheibbs

Vollbild

Gemeinsam mit ihrer Tochter Judith Hudler (links) schuf Leopoldine Hörhan eine Galerie in den Gemäuern des Perwarther Meierhofs. Auch Bundesministerin Klaudia Tanner besucht die Galerie im Meierhof in Perwarth. Susanne Klammer aus Oberndorf gab in ihrem Atelier in Lingheim Kunstinteressierten Einblick in ihre Arbeit und freute sich über viele Besucher. Susanne Klammer aus Oberndorf gab in ihrem Atelier in Lingheim Kunstinteressierten Einblick in ihre Arbeit und freute sich über viele Besucher. Tag der offenen Ateliers in Scheibbs - zu Gast bei Rose K. Tag der offenen Ateliers in Scheibbs - zu Gast bei Rose K. Tag der offenen Ateliers in Scheibbs - zu Gast bei Rose K. Tag der offenen Ateliers in Scheibbs - zu Gast bei Rose K. Rose K. Rose K. Rose K. Rose K. Christine Brunda aus Gresten beeindruckte mit ihren großformatigen Bildern. Die Künstlerin startete mit Acryl, Öl- und Aquarellmalereien, inzwischen sind ihr auch Techniken wie Kohle- und Bleistiftstudien, Pastellkreise, Collagen und verschiedenen Mischtechniken nicht mehr fremd. Maria Heinrich Maria Heinrich präsentierte im Rothschild’schen Glassalon in Langau ihre Steinskulpturen - am Sonntag mit musikalischer Untermalung von Liunze Brass – sozusagen ein „klingendes offenes Atelier“. Von links: Herbert Eibenberger, Roland Teufel, Gerhard Teufel, Manuel Theuretzbacher, Othmar Leitner, Maria Heinrich und Herbert Helmel. Seit einem Jahr nennt Roswitha Klein Scheibbs ihren Zweitwohnsitz. Bereits seit 19 Jahren malt die Absolventin zahlreicher Lehrgänge – darunter an der Kunstakademie Geras unter Leitung von Christian Ludwig Attersee – und Sommerakademien in Venedig und Salzburg unter dem Künstlernamen Rose K. Beim Tag der offenen Ateliers nutzte Rose K. die Keller-Räumlichkeiten in der Gaminger Straße unweit der Stadtmole und präsentierte ihre Kunstwerke erstmals in Scheibbs. Im Bild von links: Monika Lasselsberger, Hans und Maria Huber, Roswitha Klein und Hannelore Hartmann. Rose K. Tag der offenen Ateliers in Scheibbs - zu Gast bei Rose K. Im Zuge der Tage der offenen Ateliers luden auch Stephanie Balih und Alex Dolphin am Sonntagnachmittag zur Eröffnung ihres neuen Musikstudios und Ateliers in ihrer neuen Heimat Weinzierl ein. Die beiden Sing- und Songwriter treten als „The Knutshers“ mit unterschiedlichen Liedern über Mutter Erde auf. Stephanie Balih ist zusätzlich auch Malerin. Ihre Kunstwerke beschäftigen sich viel mit Traum und Wirklichkeit.

